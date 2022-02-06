Житель Сургута пять лет держал в рабстве и насиловал девушку из Нигерии

Представители общественной организации «Альтернатива» рассказали историю девушки из Нигерии, которую пять лет удерживал в рабстве житель Сургута, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что африканка по имени Осафамен приехала в Москву в 2016 году. В столице она познакомилась с россиянином Сергеем и влюбилась в него. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут.

Однако там злоумышленник отобрал у девушки документы, начал проявлять агрессию и насилие. В итоге жертва пожала от мужчины детей, на которых и по сей день нет никаких документов.

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Россиянин запрещал Осафамен выходить из дома. При этом она боялась, что ее арестуют за просроченные документы. Также жертва не могла пользоваться телефоном. К счастью, скоро она вернется домой в Нигерию.