Житель Суджи рассказал о жизни в условиях оккупации ВСУ

Житель Суджи Вячеслав рассказал aif.ru о событиях, которые происходили в городе во время его оккупации украинскими военными. По словам мужчины, в начале боевых действий он попытался покинуть населенный пункт, но был пойман и возвращен обратно.

«Мы с товарищем добрались до села Мартыновка, но там нас остановили украинские военные. После проверки документов нас отправили обратно в Суджу», — рассказал мужчина.

Вячеслава и его товарища сразу избили прикладами. Связали руки и ноги, а затем бросили в окоп. По словам мужчины, украинские военные сразу же начали копать траншеи вокруг Суджи: «Они когда в траншею нас кинули, сказали, что если мы окажемся военными, то мигом нас в расход пустят.

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Вячеслав сообщил, что во время оккупации вместе с соседями укрывался в подвале жилого дома, помогал пожилым людям и участвовал в поиске воды и продовольствия.

По его словам, в первое время военные не препятствовали мирным жителям, но позже ситуация ухудшилась. В городе исчезли несколько человек, а перед отступлением украинские силы заминировали ряд объектов, рассказал он.

Особенно зверствовали иностранные наёмники, которых было много в Судже.

«Однажды я зашел в здание, где ранее размещались военные. В подвале была установлена растяжка, взрывной волной меня отбросило назад. После этого старались обходить такие места стороной», — поделился Вячеслав.

После освобождения города мужчина был эвакуирован в пункт временного размещения. Сейчас он ожидает стабилизации обстановки, чтобы вернуться домой.