Житель Скопина предстанет перед судом за уклонение от службы в армии

В Скопинский районный суд поступило уголовное дело против скопинца, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщили в пресс-службе суда.

Призывная комиссия признала гражданина годным к военной службе. Повестку ему вручили лично под роспись в военном комиссариате.

Рязанец, не желая служить в армии, в назначенный день в военкомат не явился, а уехал в Москву.

Открытое судебное заседание по уголовному делу назначено на 18 апреля.