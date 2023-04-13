spot_img
Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Житель Скопина предстанет перед судом за уклонение от службы в армии

На главнуюНовости Рязани
Image by jcomp on Freepik

В Скопинский районный суд поступило уголовное дело против скопинца, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщили в пресс-службе суда.

Призывная комиссия признала гражданина годным к военной службе. Повестку ему вручили лично под роспись в военном комиссариате.

Рязанец, не желая служить в армии, в назначенный день в военкомат не явился, а уехал в Москву.

Открытое судебное заседание по уголовному делу назначено на 18 апреля.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации