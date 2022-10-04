Житель Скопина попал в больницу после избиения приятелем в Рязани

В Московском районе Рязани произошло избиение жителя Скопина. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В отдел полиции обратились родственники 49-летнего мужчины, который получил телесные повреждения. Пообщавшись с потерпевшим скопинцем, сотрудники полиции выяснили, что периодически он приезжает в Рязань на заработки и останавливается у приятелей.

Однажды в квартире, где он временно проживал, было застолье с алкоголем. После словесного конфликта, переросшего в потасовку, один из участников застолья стал избивать 49-летнего жителя Скопина, нанося удары по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали с пневмотораксом, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Опросив всех участников застолья, правоохранители установили причастность к причинению телесных повреждений скопинцу 21-летнего жителя Рязани.

Злоумышленник скрывался от полицейских — перестал выходить на связь с родными и близкими, не появлялся по месту постоянного жительства. Но опытным сотрудникам полиции удалось найти рязанца — тот скрывался на окраине города у малознакомых приятелей. Подозреваемого задержали.

Следователь ОМВД по Московскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.