Житель Скопина получил 17 лет строгого режима за изнасилование ребёнка

Суд приговорил жителя Скопина к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

В июле 2023 года педофил несколько дней гостил в доме знакомой. Оставшись наедине с несовершеннолетней родственницей хозяйки, пьяный преступник совершил преступления против половой неприкосновенности девочки.

Суд приговорил педофила к 17 годам колонии с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.