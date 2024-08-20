Вторник, 20 августа, 2024

Житель Сасовского района нанес смертельные травмы знакомому. Возбуждено уголовное дело

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/su_skr62

Во время конфликта на почве алкогольного опьянения житель Сасовского района нанес смертельные травмы знакомому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась в понедельник, 19 августа. В реанимационное отделение сасовского медицинского учреждения поступил мужчина 1992 года рождения. На его теле было множество повреждений в области головы, туловища и конечностей. Через некоторое время он скончался в больнице.

Подозреваемым оказался знакомый погибшего. Его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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