Житель Сасова пытался скрыться от судебных приставов в погребе

Житель Сасова, являющийся должником по алиментам, спрятался от прибывших к нему судебных приставов в погребе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

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Инцидент произошёл 6 апреля. Сотрудники отделения судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам пришли по месту жительства мужчины. Должник злоупотребляет алкоголем, не работает и не платит средства на содержание сына. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Приставы не обнаружили мужчины в доме, находящиеся там гости не стали выдавать место нахождения приятеля. Однако некоторые признаки явно свидетельствовали о том, что мужчина не покидал помещение – мобильный телефон, брошенный на диване, остатки обеда на столе, а также верхняя одежда и обувь. Проведя более тщательный осмотр жилища, сотрудники органов принудительного исполнения обнаружили не до конца закрытый люк в подвал. Судебные приставы, спустившись внутрь, увидели должника, пытающего спрятаться среди запасов картофеля.

У мужчины было взято объяснение. Также приставы арестовали имущество в доме и вручили нарушителю направление в центр занятости населения