Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов

В Рыбновском районе близ деревни Новое Батурино 14 сентября состоялся сельский фестиваль-ярмарка «Барыня капуста». О событии пишет ИД «Пресса».

В этот день каждое сельское поселение представляло подворье с разными угощениями из капусты и не только. Одна из фишек фестиваля – определять общий вес пирогов с капустой. В этом году пирогов напекли на 44 кг 900 граммов, что превышает прошлогодний вес.

Также на фестивале прошел конкурс «Кочан Барин», в котором выбирали самую тяжелую капусту. В этом году победителем стал Евгений из Батурина. Он вырастил капусту весом 11 килограмм 500 граммов.

На территории фестиваля действовала валюта «капустфесты». Заработать ее можно было, участвуя в интерактивных и игровых программах, конкурсах и мастер-классах, а затем обменять на вещи в сувенирной лавке.

Звездными гостями праздника стали квартет EL GRANDE, кавер-группа Partyband HoTSTuFF.