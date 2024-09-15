Воскресенье, 15 сентября, 2024

Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Рыбновском районе близ деревни Новое Батурино 14 сентября состоялся сельский фестиваль-ярмарка «Барыня капуста». О событии пишет ИД «Пресса».

В этот день каждое сельское поселение представляло подворье с разными угощениями из капусты и не только. Одна из фишек фестиваля – определять общий вес пирогов с капустой. В этом году пирогов напекли на 44 кг 900 граммов, что превышает прошлогодний вес.

Также на фестивале прошел конкурс «Кочан Барин», в котором выбирали самую тяжелую капусту. В этом году победителем стал Евгений из Батурина. Он вырастил капусту весом 11 килограмм 500 граммов.

На территории фестиваля действовала валюта «капустфесты». Заработать ее можно было, участвуя в интерактивных и игровых программах, конкурсах и мастер-классах, а затем обменять на вещи в сувенирной лавке.

Звездными гостями праздника стали квартет EL GRANDE, кавер-группа Partyband HoTSTuFF.

Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов
Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов
Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов
Житель Рыбновского района вырастил капусту весом более 11 килограммов

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