Житель Рыбного незаконно оформил на пенсионерку кредитную карту и расплачивался ей

26-летний житель Рыбного незаконно оформил на пенсионерку кредитную карту и потратил с нее больше 60 тысяч рублей.

Как сообщает региональное МВД, мужчина работал директором салона сотовой связи и имел доступ к личным данным клиентов. При оформлении нового номера телефона он предложил пенсионерке взять кредитную карту, но та отказалась.

Тогда злоумышленник воспользовался имеющимися данными женщины и оформил на нее кредитную карту, которую взял себе. С кредитки он оплачивал штрафы и личные нужды, списав таким образом 60 221 рубль.

Пенсионерка не подозревала, что на нее оформлена карта, которой активно пользуется чужой человек.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст. 158 УК РФ.