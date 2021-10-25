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Понедельник, 25 октября, 2021
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Житель Ряжского района подозревается в краже фототехники и бензотриммера

Александр Ильин

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В селе Поплевино Ряжского района полиция задержала 26-летнего местного жителя, который подозревается в краже видеокамеры, фотоаппарата и бензотриммера. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Сообщение в полицию поступило от 41-летней женщины, рассказавшей, что из её дома пропала дорогая техника, а из хозяйственной постройки — бензотриммер. 

Оперативники выяснили, что к краже причастен 26-летний житель села, раннее судимый за аналогичное правонарушение. Он, будучи нетрезвым, искал денег на алкоголь и приглядел дом, в котором отсутствовали хозяева. Разбив окно и пробравшись внутрь, молодой человек украл ценные вещи, после чего спрятал их зарослях неподалёку, надеясь забрать награбленное позже, когда суматоха уляжется. 

В отношении злоумышленника полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии. 

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