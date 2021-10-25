Житель Ряжского района подозревается в краже фототехники и бензотриммера

В селе Поплевино Ряжского района полиция задержала 26-летнего местного жителя, который подозревается в краже видеокамеры, фотоаппарата и бензотриммера. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сообщение в полицию поступило от 41-летней женщины, рассказавшей, что из её дома пропала дорогая техника, а из хозяйственной постройки — бензотриммер.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 26-летний житель села, раннее судимый за аналогичное правонарушение. Он, будучи нетрезвым, искал денег на алкоголь и приглядел дом, в котором отсутствовали хозяева. Разбив окно и пробравшись внутрь, молодой человек украл ценные вещи, после чего спрятал их зарослях неподалёку, надеясь забрать награбленное позже, когда суматоха уляжется.

В отношении злоумышленника полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии.