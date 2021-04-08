Житель Рязанского района забил знакомого металлической трубой

48-летнего жителя Рязанского района задержали за убийство знакомого. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Вечером 6 апреля между двумя жителями села Шахманово во время распития спиртного произошёл бытовой конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента металлической трубой по голове. Пострадавший скончался.

Подозреваемого задержали, он признался в совершении преступления. Решается вопрос о помещении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.