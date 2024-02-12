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Житель Ряжска убил своего товарища ударом по голове

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Изображение от wirestock на Freepik
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В отношении жителя Ряжска 1987 года рождения возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

11 февраля в селе Большая Алешня Ряжского района обвиняемый пошел в гости к своему знакомому. Там мужчины выпили спиртное, и между ними произошел конфликт. Гость ударил хозяина дома по голове, и от полученной травмы потерпевший скончался.  

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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