Житель Ряжска убил своего товарища ударом по голове

В отношении жителя Ряжска 1987 года рождения возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

11 февраля в селе Большая Алешня Ряжского района обвиняемый пошел в гости к своему знакомому. Там мужчины выпили спиртное, и между ними произошел конфликт. Гость ударил хозяина дома по голове, и от полученной травмы потерпевший скончался.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК России по Рязанской области.