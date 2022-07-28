Татьяна Проводина

Житель Рязанской области задержан по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку

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Житель Рязанской области задержан по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку.

Преступники угрожали сжечь дом вместе с женщиной и похитили 15 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Брянской области.

В ночь на 13 июля в посёлке Ивот Дятьковского района Брянской области в дом одинокой 85-летней женщины проникли грабители. Пенсионерку связали и потребовали отдать ценные вещи и деньги. Женщина отдала все сбережения – 15 тысяч рублей.

По подозрению в причастности к преступлению задержаны 37-летний житель Карачевского района Брянской области и его 27-летний знакомый из Рязанской области. Оба мужчины ранее привлекались за преступления за кражу и грабёж. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Задержанных поместили под стражу. Сейчас устанавливается их причастность к другим преступлениям на территории Брянской области.

Житель Рязанской области задержан по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку
Житель Рязанской области задержан по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку
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