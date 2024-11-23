Житель Рязани оплатил долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей

В Рязани мужчина оплатил свой долг по алиментам после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 1/4 доли доходов. Долг рязанца превысил 100 тысяч рублей. Приставу напомнили его, что за уклонение от уплаты ему грозит административная и уголовная ответственность, а также ряд ограничений и запретов, вводимых в отношении должников.

После этого рязанец полностью погасил накопившийся долг. Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.