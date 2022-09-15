Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Житель Пронского района получил условный срок за пьяную езду

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Car фото создан(а) wavebreakmedia_micro - ru.freepik.com

Житель Пронского района, управлявший машиной в нетрезвом состоянии, приговорён к условному сроку.

Прокуратура Пронского района поддержала гособвинение. Вину мужчины суд счёл доказанной и приговорил нарушителя к 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным, назначен испытательный срок — 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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