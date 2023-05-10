Житель Новомичуринска облил бензином бывшую сожительницу и угрожал поджечь

В Новомичуринске сотрудники ОМВД по Пронскому району задержали подозреваемого в угрозе убийством местной жительнице.

59-летняя жительница Новомичуринска сообщила полицейским, что 38-летний знакомый облил её бензином и угрожает поджечь. Сотрудники полиции немедленно выехали по адресу.

Правоохранители уточнили у потерпевшей описание внешности мужчины. Несмотря на то что он уже покинул место происшествия, полицейские нашли и задержали злоумышленника.

Предварительно, некоторое время назад пара проживала вместе. Недавно мужчина стал злоупотреблять алкоголем и женщина разорвала отношения с ним. Подозреваемый, недовольный этим, несколько раз пытался вернуть возлюбленную, но тщетно.

Однажды, употребив спиртное, мужчина пришёл к жилищу потерпевшей и, когда она открыла дверь, облил её из бутылки бензином и пригрозил поджечь. Женщина скрылась от злоумышленника и обратилась к полицейским.

По статье об угрозе убийством подозреваемому грозит до 2 лет заключения.