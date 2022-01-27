-18.5 C
Рязань
Четверг, 27 января, 2022

Житель Михайловского района убил знакомого металлическим уголком

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Житель Михайловского района убил знакомого металлическим уголком

7info

Безработный житель Михайловского района, 1989 года рождения задержан за убийство. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

Тело 40-летнего мужчины нашли 25 января в одном из домов села Стубле. На голове погибшего была рана в районе височно-теменной области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Правоохранители установили, что смертельную рану потерпевшему нанес металлическим уголком для водопроводных труб его знакомый. Мужчины поссорились во время употребления спиртного.

Реклама

Задержанный признался, решается вопрос о заключении под стражу. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img