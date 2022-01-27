Житель Михайловского района убил знакомого металлическим уголком

Безработный житель Михайловского района, 1989 года рождения задержан за убийство. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело 40-летнего мужчины нашли 25 января в одном из домов села Стубле. На голове погибшего была рана в районе височно-теменной области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Правоохранители установили, что смертельную рану потерпевшему нанес металлическим уголком для водопроводных труб его знакомый. Мужчины поссорились во время употребления спиртного.

Реклама

Задержанный признался, решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.