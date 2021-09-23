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Четверг, 23 сентября, 2021
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Житель Костромы обвинили ГИБДД в постоянных опозданиях на работу

Никита Брыкин
Житель Костромы обвинили ГИБДД в постоянных опозданиях на работу

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В Костроме горожане выступили с обвинениями в адрес ГИБДД, поскольку по вине ведомства, по их мнению, они опаздывают на работу, пишет Kostroma.Today.

Костромичи ранее жаловались, что инспекторы останавливают общественный транспорт для проверок, из-за чего пассажиры теряют время.

Накануне местный житель местный житель призвал дорожных полицейских перестать тормозить работу и создавать помехи людям.

«Второй раз за сентябрь опаздываю на работу из-за ваших проверок! Проводите проверки после 10 утра! За это время пазики от вас никуда не денутся!» — высказался пассажир.

Многие горожане согласились, что автобусы проверять нужно не в «час пик».

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