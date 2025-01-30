Житель Касимовского района задержан за серию кражах из дачных домов

Оперативники уголовного розыска с поличным задержали злоумышленника, подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел МВД России по Клепиковскому району в конце прошлого года поступило три сообщения о проникновении в дачные дома, расположенных в разных населенных пунктах. Почерк злоумышленника в каждом случае был похожим — дверь или окно взламывали.

Сотрудники уголовного розыска с целью выявления и предотвращения хищений стали проводить объезды территории района. В ходе очередного рейда заместитель начальника — начальник полиции отдела МВД России по Клепиковскому району подполковник полиции Михаил Лукашов, начальник подразделения уголовного розыска майор полиции Александр Волков и оперативник, посещая населенные пункты, узнали о недавней краже из дома в деревне Тимохино.

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Сообщив о преступлении в дежурную часть, Михаил Лукашов и Александр Волков с коллегой отправились в следующую по дороге деревню. Там также выявили «свежую» кражу из дома. И в соседнем по дороге селе еще одну. Автомобиль с руководителем отдела МВД России по Клепиковскому району и сотрудниками уголовного розыска двигался по следу злоумышленника.

В деревне Беляево полицейские заметили на окраине импортный минивэн, припаркованный около дома. Когда сотрудники полиции подъехали к нему, из дома вышел мужчина. Увидев людей, он побежал в сторону леса. Оперативники догнали его и вернули к автомобилю. Выяснилось, что дом, от которого мужчина пытался сбежать, взломан и из него украдены инструменты.

В машине 58-летнего жителя Касимовского района находились предметы, недавно похищенные из домов в Клепиковском районе. Автовладельца, причастного к кражам, задержали.

Следователь отдела МВД России по Клепиковскому району возбудил в отношении злоумышленника уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража).

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к 21 краже из домов в Клепиковском, Спасском и Шиловском районах. Четыре кражи были совершены около двух лет назад, а остальные — с декабря 2024 года. Пострадали дома, принадлежащие жителям Рязанской области и столичного региона, и складское помещение Окского биосферного заповедника.

Из взломанных домов вывозили все ценное. В первую очередь, взломщик забирал старую утварь, иконы и другие предметы, которые могут иметь антикварную ценность, но не брезговал инструментами, автозапчастями и металлоломом.

Большую часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли из построек на усадьбе подозреваемого в Касимовском районе. Часть — металлолом — он успел реализовать.

Проводится расследование. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.