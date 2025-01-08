Житель Касимова вышел из дома и не вернулся

В Рязанской области разыскивают 42-летнего Владимира Крюкова. Мужчина вышел из дома 13 декабря и не вернулся. Об этом сообщает телеграм-канал «ЛизаАлерт».
Мужчина родом из поселка Гусь-Железный Касимовского района. Особые приметы: рост 182см, волосы темно-русые, глаза карие. Нормального телосложения.
Владимир был одет черную куртку, черные берцы и шапку, штаны цвета хаки. С собой у мужчины был черный рюкзак.
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Если у вас есть информация о нахождении Владимира Крюкова, сообщите ее по телефону: 8-800-700-54-52.