Житель Касимова лишился 75 тысяч после ужина с девушками в кафе

Сотрудники полиции раскрыли кражу 75 тысяч рублей у 53-летнего жителя Касимова. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратился житель города Касимова и сообщил, что вчера утром не обнаружил в куртке кошелька, в котором хранилось 75 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что два дня назад получил гонорар за проделанную работу. Желая отметить выполненный заказ, мужчина вместе с приятелем пригласили двух знакомых девушек в кафе на ужин. Расположившись в кафе на окраине Касимова, компания весело провела время, а наутро мужчина заметил пропажу кошелька.

Полицейские выяснили, что потерпевший сам искал у знакомых свой кошелек. Спрашивал о пропаже, но все заверяли, что не видели его портмоне.

Оперативники уголовного розыска установили персональные данные всех участников застолья и присмотрелись к их образу жизни в последнее время.

Выяснилось, что одна из девушек, приглашенных на ужин, в прошедшие сутки потратила в разных магазинах более 20 тысяч рублей. Причем, покупала в основном дорогие алкогольные напитки и деликатесы.

Сотрудники полиции встретились с этой девушкой и установили, что она причастна к краже кошелька. У нее изъяли часть похищенных денег. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, жительница Касимова на ужине в кафе заметила, что в кошельке одного из приятелей много купюр большого номинала. Кошелек мужчина хранил в куртке. В какой-то момент она попросила у приятеля куртку, чтобы выйти в ней на улицу покурить. Незаметно забрав из кармана кошелек, женщина вернулась за стол, а потом откланялась. И с утра ни в чем себе не отказывала, но это продлилось не долго.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.