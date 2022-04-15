Житель элитной рязанской квартиры задолжал за газ 330 000 рублей

В Рязани житель элитного дома задолжал за газ 330 000 рублей, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

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Из-за крупного долга квартиру рязанца отключили от системы газоснабжения.

Абонент неоднократно получал уведомления об оплате задолженности, однако постоянно игнорировал их. В итоге Октябрьский районный суд выдал исполнительный лист о принудительном ограничении подачи газа.

Чтобы вернуть газ, владельцу квартиру предстоит оплатить долг и различные издержки на сумму около 210 тысяч рублей.