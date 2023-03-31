Житель Иркутска получил 11 лет колонии строгого режима за содействие террористической деятельности

В Иркутске Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор местному жителю, признав виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Также мужчина осуждён по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2015 году мужчина уговорами и угрозами вербовал знакомых участвовать в боевых действиях на стороне международной террористической организации. Также он собирал диверсионно-террористическую группу для действий на территории другого региона РФ.

— Преступная деятельность пресечена в июне 2022 г. сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России. Расследование осуществлялось следователями СК, — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимый получил 11 лет колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.