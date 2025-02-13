Житель Екатеринбурга, убивший соседа из-за предложения о сексе, уехал на СВО

Екатеринбуржец Леонид Меньшенин, который убил 55-летнего соседа из-за предложения о сексе, отправился в зону проведения спецоперации, сообщили URA.RU в Кировском районном суде.

По данным агентства, его уголовное дело приостановили. В судебной картотеке указано, что 27-летний Меньшенин стал участником СВО в середине ноября.

«Его дальнейшая судьба неизвестна», — говорится в публикации.

Меньшенин попал под суд зимой прошлого года. По версии следствия, сосед предложил ему вступить в интимную связь, тот в ответ забил мужчину до смерти.

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Сначала ему вменили «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но вскоре дело переквалифицировали на «Убийство».