«Женская хитрюшка сработала»: Павел Воля в «УТРО.ТНТ» раскрыл секрет победы финалистки шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» 

Сегодня, 16 сентября в гости к Анатолию Цою, Катерине Решновой, Лейсан Тугушевой и Максиму Васильчуку пришла победительница шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ Александра Сухорукова.

В воскресенье завершился один из самых непредсказуемых и скандальных сезонов реалити «Выжить в Дубае». Еще никогда в этом шоу не было столько интриг и конфликтов. До финала дошли четверо сильнейших – Саша Стоун, Вячеслав Чепурченко, Андрей Зубенко и Александра Сухорукова. Александра стала первой девушкой, которая одержала победу в этом проекте.

Ведущие «УТРО.ТНТ» решили узнать, как изменилась жизнь Александры Сухоруковой после выхода реалити.

«Я в шоке каждый раз, когда на улице ко мне подходит человек и говорит: “Можно с вами сфотографироваться”. Я такая: “Конечно, но, что вы будете делать с этой фотографией, для чего она вам нужна?”. Мне до сих пор кажется, что меня никто не знает», – прокомментировала Сухорукова.

Также, в студии утренней программы Александра поделилась, как отреагировал муж на ее победу в шоу:

«Когда я ему (мужу) с проекта звонила он сказал такую фразу, что, если бы я знал, что ты так надолго уедешь, я бы тебя не отпустил. Я это расценила, как: “Блин, ты, что серьёзно, в меня не верил?!”, но, когда я домой приехала с победой он сказал: “Ну, конечно, я в тебя верил”».

Ведущие подготовили сюрприз для победительницы «Выжить в Дубае. Возвращение» и прямо из студии «УТРО.ТНТ» созвонились с ведущим проекта Павлом Волей.

Лейсан Тугушева узнала у Павла в чем, на его взгляд, заключается секрет победы Александры.

«Вот со стороны наблюдая, мне кажется Сашин секрет был в том, что она казалась слабой до самого последнего момента. И вот так вот, она слабочком, какбы прошла через весь сезон, но, а в конце, конечно, вы видели последнюю серию, там уже Слава поплыл и от красоты, и уже и деньги сам отдал. В общем, стратегия, женская хитрюшка сработала, как всегда», – поделился Павел Воля.

В конце, к ведущему реалити присоединилась Ляйсан Утяшева, что стало приятным сюрпризом, не только для гостьи студии, но и для самих ведущих «УТРО. ТНТ».

Ляйсан рассказала зрителям утреннего эфира о планах на будущий сезон «Выжить в…»:

«Насчет следующего сезона, друзья мои, он конечно же состоится, потому что я столько новых красивых нарядов нашила: и на себя, и на Павлика, и на Пуха, поэтому, друзья, конечно скоро. Снова будут бороться звезды против народных героев».

В свою очередь Павел Воля подтвердил слова соведущей и раскрыл интересный факт:

«Телезрители спрашивали будет ли Пух – наша собака сниматься еще в новом сезоне. Да, будет. Пух летит с нами, куда мы не скажем, какой состав будет не расскажем, интрига пускай продолжается, но мы вам скажем, что следующий сезон будет таким, какого еще не было».

Смотрите шоу «УТРО.ТНТ» каждый день по будням с 6:00 до 8:00!