Женщину, нуждающуюся в медпомощи, разыскивают в Рязанской области

В Рязанской области разыскивают Валентину Ерошкину, 62 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Валентина проживала в п. Сотницыно Сасовского района. С 12 апреля 2025 года ее местонахождение неизвестно. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза карие.

Была одета в фиолетовую куртку, черные штаны, черные ботинки и бордовую шапку.

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Если вы обладаете информацией о местонахождении Валентины Ерошкиной, сообщите ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.