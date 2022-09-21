Женщина заставила свою 9-летнюю дочь выгораживать сожителя-насильника

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы краевого центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний) и ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Следствием установлено, что обвиняемая в период с мая по июль текущего года, не желая, чтоб ее 40-летний сожитель был привлечен к уголовной ответственности за совершенное им особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности ее 9-летней дочери, потребовала от ребенка сообщить ложные сведения о якобы непричастности мужчины к преступлению.

Кроме того, злоумышленница, в июле текущего года, находясь в кабинете следователя, совершила заведомо ложный донос, оговорив себя. Якобы представленные ранее ею сведения о совершении мужчиной преступления в отношении дочери, являлись ее выдумкой.

В настоящее время органом следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Уголовное дело по обвинению 40-летнего сожителя за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка (п.б ч.2 ст. 132 УК РФ) в настоящее время находится на рассмотрении в суде.