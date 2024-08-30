Женщина устроила погром в сауне, избив пожилую сотрудницу

В Екатеринбурге женщина устроила погром в сауне на улице Антона Валека и избила пожилую сотрудницу. Конфликт, который произошел вечером 29 августа, был зафиксирован камерой наблюдения, пишет E1.ru.

По словам руководителя заведения, клиентка пришла в сауну вместе с мужчиной и ребенком, оставив залог в размере 2000 рублей. Залог в сауне берут из-за опасений, что посетители могут повредить имущество, или же из-за подозрений в чрезмерном употреблении алкоголя.

После отдыха выяснилось, что гости ели арбуз на бильярдном столе, повредив сукно. Администратор уведомила их о необходимости штрафа за порчу имущества и сообщила, что залог не будет возвращен.

Эти слова вызвали у клиентки ярость. Женщина разбила телевизор, музыкальный центр, зеркала, а также разрушила вентилятор. Однако основную агрессию она направила на 61-летнюю администраторшу, нанося ей удары кулаками и ногами, в том числе по голове.

«Наша администратор не оскорбляла нападавшую ни до, ни после нападения. Она подверглась насилию и оскорблениям со стороны клиентки, которая, похоже, совсем не раскаивается», — заявила руководитель сауны.

По ее словам, женщина не смутилась при приезде полиции и заявила, что работает в банке и ей «ничего не будет».

Сотрудники сауны обратились в полицию с заявлением. Пострадавшая администратор получила травмы и находится на больничном, ожидая проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция Екатеринбурга подтвердила инцидент, отметив, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 9. «На место происшествия прибыл наряд полиции, который доставил женщину 1987 года рождения в дежурную часть. В отношении нее был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Проверка продолжается», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.