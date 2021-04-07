Женщина умерла во время операции по подтяжке лица

В Московской области возбудили уголовное дело после смерти 51-летней женщины во время косметологической услуги, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

4 марта в Луховицах женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать лифтинг лица. Сотрудник салона ввёл клиентке в околоушную область препарат анестетического свойства, вызвавший у пациента приступ эпилепсии. Бригада медиков оказала первую помощь, но женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 109 УК РФ. Смерть потерпевшей наступила в результате отравления анестетическим препаратом, выяснили эксперты.

Расследование уголовного дела продолжается.