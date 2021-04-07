5.7 C
Рязань
Среда, 7 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Женщина умерла во время операции по подтяжке лица

7info

В Московской области возбудили уголовное дело после смерти 51-летней женщины во время косметологической услуги, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

4 марта в Луховицах женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать лифтинг лица. Сотрудник салона ввёл клиентке в околоушную область препарат анестетического свойства, вызвавший у пациента приступ эпилепсии. Бригада медиков оказала первую помощь, но женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 109 УК РФ. Смерть потерпевшей наступила в результате отравления анестетическим препаратом, выяснили эксперты.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru