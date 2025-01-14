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Фото: t.me/moscowproc
Происшествия

Женщина умерла во время косметологической процедуры в центре Москвы

Алексей Самохин

В частной клинике в центре Москвы во время косметической процедуры скончалась женщина, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры. 

Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти женщины в частной клинике в центре Москвы, где в ходе проведения косметологической процедуры состояние женщины 1984 г.р. ухудшилось, после чего она скончалась, говорится в сообщении. 

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует межрайонный прокурор Вадим Нидзельский. 

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Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.

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