Женщина умерла, пока бригада скорой помощи пыталась дозвониться по домофону

Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины, в департаменте здравоохранения региона сообщили, что медики действовали «согласно алгоритму».

Скорую помощь пожилой женщине вызвал родственник «по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента», бригада прибыла на вызов в 23.53, пояснили в депздраве.

«Фельдшером скорой помощи было предпринято несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи. После четырёх безуспешных попыток дозвониться до вызывающего старший врач принимает решение передать информацию в ТОСЭР (Тюменская областная служба экстренного реагирования) и полицию. Службы были оперативно оповещены: в 0.07 передано в полицию, 0.08 — в ТОСЭР», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В пресс-службе депздрава уточнили, что медики также безуспешно пытались связаться с человеком, который вызвал скорую. Отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка, в пресс-службе подчеркнули, что «бригада действовала в соответствии со всеми правилами», «но если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят».