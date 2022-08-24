Женщина умерла, пока бригада скорой помощи пыталась дозвониться по домофону

Прибывшие по вызову работники скорой помощи в Тюмени не смогли дозвониться через домофон многоквартирного дома, где жила пациентка, а когда в сопровождении сотрудников службы экстренного реагирования медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины, в департаменте здравоохранения региона сообщили, что медики действовали «согласно алгоритму».
Скорую помощь пожилой женщине вызвал родственник «по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента», бригада прибыла на вызов в 23.53, пояснили в депздраве.
В пресс-службе депздрава уточнили, что медики также безуспешно пытались связаться с человеком, который вызвал скорую. Отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка, в пресс-службе подчеркнули, что «бригада действовала в соответствии со всеми правилами», «но если будет какое-то обращение, то в рамках этого обращения рассмотрят».