Женщина сорвалась с 33-го этажа, пытаясь проникнуть в туалет в Малайзии

В Малайзии произошла трагедия: женщина погибла, сорвавшись с 33-го этажа при попытке попасть в туалет через окно. Об этом сообщило издание BHonline, пишет «Московский комсомолец».

По имеющимся данным, дверь в туалетную комнату заклинило, пострадавшая решила пробраться внутрь через окно. Во время этой опасной попытки она не смогла удержаться и упала с большой высоты.

На месте происшествия женщину обнаружил сосед, который сразу же позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Медики, прибывшие по вызову, к сожалению, не смогли её спасти — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полиция сейчас выясняет все детали и обстоятельства случившегося.