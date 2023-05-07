Женщина с 14-летней дочерью погибли из-за оставленной на плите пищи

В Московской области женщина и её 14-летняя дочь погибли из-за оставленной на плите пищи. Подробности ЧП сообщила прокуратура региона.
Трупы обнаружили утром 7 мая в квартире жилого дома в посёлке МИЗ Можайского городского округа. Тела без признаков насильственной смерти, утечек газа в квартире нет.
В квартире также находился 9-летний мальчик, ребёнка госпитализировал с признаками отравления.
Проверка по факту ЧП проводится под контролем Можайской городской прокуратуры.
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