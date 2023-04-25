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Вторник, 25 апреля, 2023

Женщина получила 5 лет колонии за попытку продать 7-летнего сына

В Екатеринбурге суд признал местную жительницу 1986 года рождения виновной по ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Подробности дела сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

В июне 2022 года неработающая женщина сообщила в социальной сети о готовности передать своего 7-летнего сына в другую семью. В общении с потенциальной покупательницей мать назвала цену ребёнка — 300 тысяч рублей.

О возможной продаже ребёнка стало известно полицейским. 9 августа 2022 года женщину задержали с поличным при получении денег.

До суда по ходатайству следствия обвиняемая находилась под стражей.

— Вину женщина признала, детализировав свои показания в ходе следственного действия — проверки показаний на месте, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Суд признал женщину виновной, приговорив к 5 годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в силу, в сообщении Следкома не указывается.

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