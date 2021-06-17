Женщина, обманувшая рязанку с покупкой лекарства для ребёнка, получила условный срок

- Advertisement -

Железнодорожный районный суд Рязани признал 34-летнюю жительницу Удмуртии виновной в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже лекарства, которого у неё не было. Препарат захотела приобрести рязанка для несовершеннолетней дочери-инвалида. Лекарство нужно девочке по жизненным показаниям.

Жительница Рязани перевела мошеннице 15 тысяч рублей, взамен получила дешёвый витаминный комплекс.

Вину подсудимая полностью признала, возместила ущерб. Смягчающим обстоятельством стало наличие у неё ребёнка-инвалида.

Суд признал женщину виновной, приговорив к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.