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Четверг, 17 июня, 2021
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Женщина, обманувшая рязанку с покупкой лекарства для ребёнка, получила условный срок

7info
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay
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Железнодорожный районный суд Рязани признал 34-летнюю жительницу Удмуртии виновной в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже лекарства, которого у неё не было. Препарат захотела приобрести рязанка для несовершеннолетней дочери-инвалида. Лекарство нужно девочке по жизненным показаниям.

Жительница Рязани перевела мошеннице 15 тысяч рублей, взамен получила дешёвый витаминный комплекс.

Вину подсудимая полностью признала, возместила ущерб. Смягчающим обстоятельством стало наличие у неё ребёнка-инвалида.

Суд признал женщину виновной, приговорив к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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