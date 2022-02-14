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Понедельник, 14 февраля, 2022

Жена расчлененного мигрантом москвича не верит, что ее муж был геем

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Жена расчлененного мигрантом москвича не верит, что ее муж был геем

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Супруга жителя Москвы, которого нашли расчлененным, не верит, что ее муж имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина ушел на работу утром 8 февраля и больше не вернулся. По предварительной версии, маляра убили после гей-свидания. Вероятно, в ходе него интернет-любовник ударил оппонента ножом в живот и грудную клетку. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего Умида Е., который работал плиточником на стройке. Он снимал эту квартиру на Флотской, где, предположительно, и убили мужчину. В жилище сейчас работают правоохранители.

Женщина утверждает, что убийца и жертва познакомились в социальной сети. Так, ее муж якобы искал собутыльника.

«Они не были знакомы, ему надо было найти человека, который бы с ним выпил. Он нашел, выпил, а тот его зарезал и расчленил», – пояснила супруга жертвы.

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Она уточнила, мужчина при этом изначально хотел найти человека, который сделает ремонт в его квартире.

«У них была даже не деловая встреча, а так, «посидеть, тяпнуть», – считает жена.

Другие родственники погибшего также исключают нетрадиционные связи мужчины и заявляют, что он готовился стать отцом.

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