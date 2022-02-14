Жена расчлененного мигрантом москвича не верит, что ее муж был геем

Супруга жителя Москвы, которого нашли расчлененным, не верит, что ее муж имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина ушел на работу утром 8 февраля и больше не вернулся. По предварительной версии, маляра убили после гей-свидания. Вероятно, в ходе него интернет-любовник ударил оппонента ножом в живот и грудную клетку. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего Умида Е., который работал плиточником на стройке. Он снимал эту квартиру на Флотской, где, предположительно, и убили мужчину. В жилище сейчас работают правоохранители.

Женщина утверждает, что убийца и жертва познакомились в социальной сети. Так, ее муж якобы искал собутыльника.

«Они не были знакомы, ему надо было найти человека, который бы с ним выпил. Он нашел, выпил, а тот его зарезал и расчленил», – пояснила супруга жертвы.

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Она уточнила, мужчина при этом изначально хотел найти человека, который сделает ремонт в его квартире.

«У них была даже не деловая встреча, а так, «посидеть, тяпнуть», – считает жена.

Другие родственники погибшего также исключают нетрадиционные связи мужчины и заявляют, что он готовился стать отцом.