Железнодорожники усиливают профилактическую работу на переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усиливают профилактическую работу на переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 10 по 21 марта, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

За январь-февраль 2025 года на переездах Рязанской области в границах МЖД не было зарегистрировано ни одного ДТП. В 2024 году произошла одна авария, в 2023 году — 3.

Как правило, все столкновения автотранспорта с подвижным составом являются результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытаются проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращают внимания на звуковые сигналы. Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.