Железнодорожники Рязанской области усиливают профилактическую работу на переездах

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и сокращением светового дня, что снижает видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усиливают профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД в Рязанской области.

За 9 месяцев 2024 года на переездах в Рязанской области в границах МЖД не было зарегистрировано ни одного случая столкновения автотранспорта с подвижным составом. За аналогичный период 2023 года в регионе произошло два ДТП на переезде.

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта. По статистике, более 90% ДТП на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность, пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы поезда.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах с начала текущего года специалисты МЖД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали 102 рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, проинструктировали более 3 тыс. водителей, посетили 6 автомобильных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.