Железнодорожники обеспокоены увеличившимся количеством случаев зацепинга и призывают граждан не оставаться равнодушными к подобным действиям подростков

За первое полугодие 2024 года количество случаев зацепинга в поездах ОАО «РЖД» и компании-перевозчика на Московской железной дороге выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9 до 21. Излюбленными у «экстремалов» являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления МЖД, где есть станции с небольшим пассажиропотоком, что позволяет искателям острых ощущений оставаться незамеченными гражданами, ожидающими поезда.

Особую обеспокоенность вызывает возраст зацеперов, который в среднем снизился до 10-14 лет. Подростки не задумываются, что такие поездки могут закончиться для них гибелью от удара электрическим током или в результате падения. Обращаем внимание, что даже при небольшой скорости поезда в 60 км/ч падение с его крыши равносильно падению с 20-метровой высоты.

Зацепинг — опасный неформальный вид экстремального развлечения, при котором человек во время движения находится снаружи: на крышах вагонов, с торцевой или боковой стороны состава, на площадках перед задней кабиной электропоездов. Кроме того, подобное увлечение не только подвергает риску жизнь и здоровье самих зацеперов, но и оказывает негативное влияние на график движения поездов. Согласно инструкции, локомотивная бригада при обнаружении посторонних на внешних частях состава останавливает движение, осматривает поезд и вызывает сотрудников полиции.

Для снижения количества случаев зацепинга железнодорожники проводят большую профилактическую работу. Кроме классических уроков безопасности в школах, которые регулярно проводят представители столичной магистрали, используются нетривиальные способы – для школьников и студентов организовываются экскурсии на объекты железной дороги, поездки на специальных поездах, во время которых в режиме диалога подрастающему поколению объясняют, как правильно вести себя на железной дороге. Производители подвижного состава также стараются предупреждать возможность зацепинга, внося корректировки во внешний вид электропоездов, избегая выступающих элементов кабины, делая ее более обтекаемой формы. На головном и хвостовом вагонах электропоездов серии ЭД4М, эксплуатирующихся на Казанском, Ярославском, Горьковском и Павелецком направлениях, железнодорожники вынуждены демонтировать кронштейны – специальные ступени, предназначенные для внешнего технического обслуживания подвижного состава, которые используются зацеперами.

Но с подобными опасными увлечениями требуется бороться комплексно. Обращаемся к родителям: будьте внимательнее к увлечениям своих детей, интересуйтесь, как они проводят свободное время.

Чаще всего информацию о нахождении на поезде зацеперов локомотивная бригада получает от коллег, следующих во встречном направлении. Призываем граждан также не оставаться равнодушными к подобным развлечениям молодежи. Если заметите зацепера, проинформируйте об этом локомотивную бригаду, сотрудников полиции или дежурного по станции.

Уважаемые педагоги, напоминайте своим воспитанникам, что подобные действия являются административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.