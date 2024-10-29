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Железнодорожники напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

Дата публикации

Валерия Мединская

Железнодорожники провели профилактическое мероприятие на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Халтурина г. Рязани. Они напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. Особое внимание уделили детям, которым объяснили, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Железнодорожники напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге
Железнодорожники напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

В ходе профилактического мероприятия работники магистрали раздавали пешеходам информационные буклеты и памятки.    

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.

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