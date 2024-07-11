Ждать ли ослабления жары, рассказали синоптики

В среду на юге России появились признаки того, что погода скоро изменится. Поднялся сильный ветер, а в Курской области даже случилась песчаная буря. Затем начался ливень, который также прошёл в горах Сочи, пишут «Метеовести».

Почему так произошло? На Русской равнине сейчас солнечный антициклон. Однако из-за резких перепадов температуры между раскалённой сушей и морской водой Чёрного моря над морем активизировалась депрессия. В этой области начали формироваться массивы кучево-дождевых облаков.

В четверг на большей части европейской территории России вероятность осадков минимальна. Только на востоке региона влияние циклона, который формируется в Сибири, приведёт к грозовым дождям. Ещё одна зона неустойчивой погоды с ливнями и грозами появится на юге страны. Самые интенсивные осадки ожидаются в горных районах Кавказа.

Уплотнившаяся облачность ограничит приток солнечного тепла к земной поверхности. Поэтому предстоящий день будет немного прохладнее. В средней полосе воздух продолжит прогреваться до +25…+30 °C. На юге дневная температура не превысит +33…+38 °C.

Однако этот период относительной свежести будет недолгим. Завтра на Русскую равнину прорвётся новый атлантический циклон. Пока его облачные поля не успеют испортить погоду только на Северо-Западе, но под натиском вихря очаг высокого давления начнёт дрейфовать к берегам Чёрного моря. Здесь он рассеет облака и создаст условия для новой волны жары.

В Краснодаре в четверг ожидаются грозовые дожди, а дневная температура не превысит +37 °C. Однако с пятницы вероятность осадков вновь сократится до минимума. Столбики термометров поползут вверх — в полуденные часы воздух прогреется до +38…+40 °C. Ожидается новая серия рекордов максимальной температуры.

В Центральной России ближайшие дни будут солнечными. В Москве сегодня ожидается +28 °C, завтра — +29 °C. В субботу воздух может прогреться до +31 °C. Затем в воскресенье и понедельник в столицу пробьются поля фронтальной облачности, несущие освежающие ливни и грозы. Показания термометров на пару градусов снизятся.