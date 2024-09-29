«Ждали худшего исхода»: волгоградцы рассказали о ночной атаке БПЛА

Жители сел Самофаловка и Котлубань Волгоградской области рассказали V1.RU о ночной атаке украинских беспилотников.
Волгоградцы уточнили, что все началось примерно в три утра и продолжалось около двух часов.
Глава Котлубани Игорь Давиденко подтвердил, что жертв и разрушений в поселке нет.
По данным издания, пожарные тушат сухую траву, вспыхнувшую после падения обломков беспилотника рядом с воинской частью.
Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью над Волгоградской областью сбили 67 беспилотников.