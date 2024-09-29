Воскресенье, 29 сентября, 2024

«Ждали худшего исхода»: волгоградцы рассказали о ночной атаке БПЛА

Автор: powder

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Жители сел Самофаловка и Котлубань Волгоградской области рассказали V1.RU о ночной атаке украинских беспилотников.

Волгоградцы уточнили, что все началось примерно в три утра и продолжалось около двух часов.

«Сегодня больше всего хлопков было со стороны Котлубани. Летело очень много, я ожидала худшего исхода, но на этот раз вроде никуда не попали», – заявила местная жительница.

Глава Котлубани Игорь Давиденко подтвердил, что жертв и разрушений в поселке нет.

По данным издания, пожарные тушат сухую траву, вспыхнувшую после падения обломков беспилотника рядом с воинской частью.

Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью над Волгоградской областью сбили 67 беспилотников.

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