Среда, 7 августа, 2024

Жан-Клод Ван Дамм повторил культовое фото через 36 лет

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: jcvd/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актёр Жан-Клод Ван Дамм спустя 36 лет повторил своё культовое фото и опубликовал коллаж в социальных сетях. Артист подчеркнул, что не беспокоится о своём возрасте и не собирается останавливаться, пишет «Газета.ру».

«27 или 63 — работа никогда не прекращается. Возраст — это всего лишь цифра, когда ты живёшь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжим творить историю вместе», — сказал звезда фильма «Кикбоксер».

В интервью Ван Дамм рассказывал, что в детстве занимался балетом. За это его часто дразнили и даже били в школе. Актёр рос скромным ребёнком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда его отец, Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал сына в секцию восточных единоборств в 10 лет. Голливудский актёр признавался, что это было переломным моментом в его жизни, он очень благодарен отцу за это решение.

По словам артиста, занятия балетом многому его научили и помогли стать лучшим в боевых искусствах. Жан-Клод подчёркивал, что многие ошибочно думают о «лёгкости танцев на пуантах», не понимая, какой тяжёлый труд стоит за этим. Он называл тренировки у балетного станка одними из самых жёстких и выматывающих среди всех, что ему приходилось испытывать.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе М5 в Шиловском районе

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Рязанской области в июле

7 августа на трех улицах Рязани отключат воду

Дождь и гроза придут в некоторые районы Рязанской области 7 августа

Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей

На Москву обрушился ливень и град

Политолог рассказал, почему Ельцин выбрал преемником Путина

Блокировка в России Android и iOS: чего ждать, рассказал депутат Госдумы

Врач назвал продукты, которые нужно есть людям старше 40 лет

Заслуженный врач назвал первые признаки алкоголизма

Провайдеры заявили, что YouTube скоро перестанет работать — СМИ

Водитель из Сараев попал в серьезное ДТП в Шиловском районе