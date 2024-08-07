Жан-Клод Ван Дамм повторил культовое фото через 36 лет

Актёр Жан-Клод Ван Дамм спустя 36 лет повторил своё культовое фото и опубликовал коллаж в социальных сетях. Артист подчеркнул, что не беспокоится о своём возрасте и не собирается останавливаться, пишет «Газета.ру».

«27 или 63 — работа никогда не прекращается. Возраст — это всего лишь цифра, когда ты живёшь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжим творить историю вместе», — сказал звезда фильма «Кикбоксер».

В интервью Ван Дамм рассказывал, что в детстве занимался балетом. За это его часто дразнили и даже били в школе. Актёр рос скромным ребёнком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда его отец, Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал сына в секцию восточных единоборств в 10 лет. Голливудский актёр признавался, что это было переломным моментом в его жизни, он очень благодарен отцу за это решение.

По словам артиста, занятия балетом многому его научили и помогли стать лучшим в боевых искусствах. Жан-Клод подчёркивал, что многие ошибочно думают о «лёгкости танцев на пуантах», не понимая, какой тяжёлый труд стоит за этим. Он называл тренировки у балетного станка одними из самых жёстких и выматывающих среди всех, что ему приходилось испытывать.