Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в деле о торговле детьми, сообщают СМИ

Актер Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре уголовного расследования прокуратуры Румынии по делу о международной сети торговли людьми, включая несовершеннолетних, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв.

По словам адвоката Адриана Кукулиса, актер якобы пользовался услугами пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом положении, пишут РИА Новости.

Одна из пострадавших подала заявление, утверждая, что она участвовала в мероприятиях, где девушек предлагали Ван Дамму.

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Согласно свидетельским показаниям, инциденты происходили в Каннах, а обвинения касаются использования услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.

Подбором девушек для Ван Дамма, по данным следствия, занимался румынский предприниматель Морел Боля — руководитель некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.

В 2022 году Боля стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. Согласно материалам дела, в 2000–2016 годах через его НКО и модельное агентство девушки, в том числе несовершеннолетние, вовлекались в сексуальную эксплуатацию под психологическим давлением.

Расследование продолжается. По словам адвоката, существуют показания очевидца, который подтвердил участие Ван Дамма и описал, как организовывались эти мероприятия.

В настоящий момент официальных комментариев от самого Ван Дамма не поступало.