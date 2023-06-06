Земельный участок в селе Константиново под Рязанью продаётся за 55 млн рублей

Участок 1,1 гектара продаётся в селе Константиново Рыбновского района за 55 млн рублей. Объявление появилось на Авито.

Отмечается, что это единственный большой участок на высоком берегу первой линии с видом на пойму Оки. Он относится к землям населённых пунктов и может использоваться для индивидуального жилищного строительства.

На участке есть котельная, трансформаторная подстанция, артезианская скважина и водонапорная башня. Все коммуникации заведены на участок.

«Прекрасные видовые характеристики на первозданную природу позволяют использовать участок для личного проживания и под строительство коттеджного посёлка, для организации гостиничного или туристического бизнеса», – говорится в объявлении.

Село Константиново – родина знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Там прошли детство и юность поэта. В центре села находится Государственный музей-заповедник. Село Константиново и его окрестности сегодня объявлены достопримечательным местом. В 10 километрах расположены Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь и известный своими чудесами Святой источник.

Продаёт участок собственник, отмечая, что реальным покупателям возможна скидка.