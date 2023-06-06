Вторник, 6 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Земельный участок в селе Константиново под Рязанью продаётся за 55 млн рублей

Татьяна Проводина
Источник: сайт Авито

Участок 1,1 гектара продаётся в селе Константиново Рыбновского района за 55 млн рублей. Объявление появилось на Авито.

Отмечается, что это единственный большой участок на высоком берегу первой линии с видом на пойму Оки. Он относится к землям населённых пунктов и может использоваться для индивидуального жилищного строительства.

На участке есть котельная, трансформаторная подстанция, артезианская скважина и водонапорная башня. Все коммуникации заведены на участок.

«Прекрасные видовые характеристики на первозданную природу позволяют использовать участок для личного проживания и под строительство коттеджного посёлка, для организации гостиничного или туристического бизнеса», – говорится в объявлении.

Село Константиново – родина знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Там прошли детство и юность поэта. В центре села находится Государственный музей-заповедник. Село Константиново и его окрестности сегодня объявлены достопримечательным местом. В 10 километрах расположены Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь и известный своими чудесами Святой источник.

Продаёт участок собственник, отмечая, что реальным покупателям возможна скидка.

Земельный участок в селе Константиново под Рязанью продаётся за 55 млн рублей
Земельный участок в селе Константиново под Рязанью продаётся за 55 млн рублей

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

ГК «Зеленый сад» организовала детский праздник недалеко от поселка Шпалозавода

С прошлого года застройщик работает над проектом благоустройства территории. Рязанцы могут проголосовать за проект и поддержать новое красивое пространство в городе.

В Рязани полиция накрыла склад с сидром, которым отравились люди в разных регионах России

Полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изъяли 1,5 тонны опасного напитка.

Шаманка Кажетта посоветовала одному знаку зодиака ориентироваться на интуицию этим летом

Провидица убеждает представителей этого знака: иногда колебаться не стоит

Назад в 1996: телеканал ТНТ покажет третий сезон хита «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в девяностые

К касту сериала присоединились Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук и Федор Федотов.

Депутат Госдумы Красов посетил в Рязани пункт отбора на военную службу по контракту

Красов оценил подготовку сотрудников пункта.

В Ряжске разыскивают 32-летнего Рината Бушменова

Местонахождение Бушменова неизвестно с 4 июня.

В ДТП с фурой в Шацке пострадали два человека

Всё произошло в 18.20 около светофора на улице Комсомольская.

Главным врачом Сасовского ММЦ назначен Вагид Махмудов

Экс-руководитель медучреждения Юлия Колчева сложила полномочия по собственному желанию.

Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

По словам губернатора, в микрорайоне много проблем, но и вместе с этим - большое поле для работы.

6 июня в Рязанской области ожидается до +22 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на вторник, 6 июня.

В Солотче ликвидировали лесной пожар

Причиной возгорания стала гроза.

5 фильмов и сериалов про отношения матери и дочери 

Советуем пять фильмов и сериалов, в разной степени посвященных отношениям между матерью и дочкой (или дочками). В подборке – драмеди с Аглаей Тарасовой, оскароносный хит и экранизация классики. 
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации