Земельный участок в Рязани может перейти из зоны промпредприятий в общественно-жилую зону

Участок земли площадью 9,6 гектаров в границах улиц 14-я Линия, Осипенко и Стройкова в Железнодорожном районе Рязани могут перевести из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в общественно-жилую зону.

Решение для комплексного развития территории примут на заседании Рязанской городской думы.

Вопросы о внесении изменения в Генплан Рязани и Правила землепользования и застройки рассмотрели на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию городской думы 20 апреля.

Депутаты поддержали предложение внести изменения в решение Рязанского городского Совета «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани». Проектом решения предлагается включить в список скверов, парков, зелёных зон, бульваров участок земли, где находится благоустроенный сквер «Счастливое детство». Вопрос рассмотрят на заседании Рязанской городской думы.

Кроме того, члены комитета обсудили отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» за минувший год. В частности, в 2022 году прошёл биологический этап рекультивации несанкционированной свалки в Хамбушево, проведена дезинсекция 30 муниципальных водоемов от личинок комаров, прошёл начальный этап восстановления пруда на улице Школьной в Недостоево.