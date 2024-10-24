«Зелёный сад» предлагает эксклюзивные условия на покупку жилья

С 22 октября Сбер возобновил выдачу кредитов по семейной ипотеке. Однако первоначальный взнос по ней теперь составляет 50,1%. Чтобы сохранить прежние 20,1%, клиенты должны платить комиссию и соответствовать ряду условий. Но только если это не клиенты «Зелёного сада»!

Строительная компания является партнёром Сбера, находится на проектном финансировании банка. И поэтому предлагает эксклюзивные условия на покупку квартир в жилых комплексах «Еврокласс-4» и Skyline-2!

Первый взнос в этом случае составит 20,1% от стоимости объекта. А процент по ипотеке на весь срок кредита будет всего 5,3 (что ниже стандартных 6% при условии «семейки»).

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Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г. Застройщики: ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ, проектная декларация № 62-000341 от 09.10.2024,

дата публикации проекта 24.06.2022; ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация № 62-000305 от 09.10.2024, дата публикации проекта 30.04.2021. Подробности на сайте наш. дом.рф и по телефону 8 (4912) 77-77-77. Предложение ограничено.

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