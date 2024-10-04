Пятница, 4 октября, 2024

Зелёной и уютной Рязань планируют сделать за три года

Автор: Валерия Мединская

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Стартовали работы по озеленению Рязани. Об этом в своём telegram-канале в пятницу, 4 сентября, написал губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал, что ему присылали старые фотографии Рязани. Тогда это был по-настоящему зелёный город. Есть план в ближайшие три года сделать его вновь зелёным и уютным.

Разработан план озеленения города, в первый этап вошли более 30 улиц в разных районах. Среди них — улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и многие другие. 48 лип уже высадили на улицах Полонского и Николодворянской. Семь саженцев лично приобрёл и посадил губернатор.

— Используем растения, выращенные на территории области. Делаем этот проект все вместе, участвуют госучреждения, предприятия и организации. Вслед за Рязанью озеленением займутся и другие муниципалитеты, — заявил Малков.

Зелёной и уютной Рязань планируют сделать за три года
Зелёной и уютной Рязань планируют сделать за три года

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