Зелёной и уютной Рязань планируют сделать за три года

Стартовали работы по озеленению Рязани. Об этом в своём telegram-канале в пятницу, 4 сентября, написал губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал, что ему присылали старые фотографии Рязани. Тогда это был по-настоящему зелёный город. Есть план в ближайшие три года сделать его вновь зелёным и уютным.

Разработан план озеленения города, в первый этап вошли более 30 улиц в разных районах. Среди них — улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и многие другие. 48 лип уже высадили на улицах Полонского и Николодворянской. Семь саженцев лично приобрёл и посадил губернатор.