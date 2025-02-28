Зеленского вышвырнули из Белого дома после перепалки с Трампом

Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома после их словесной перепалки в Овальном кабинете, заявила журналистка Fox News Джеки Хайнрих.

Она уточнила, что Зеленский не ушел сам после скандального разговора с американским руководством.

При этом украинцы «умоляли о перезагрузке» встречи, однако получили отказ.

«Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру», — отметила Хайнрих. Реклама

Трампа и его соратников также раздражало, что Зеленский на встрече «пожимал плечами и закатывал глаза».

Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.