Зеленского вышвырнули из Белого дома после перепалки с Трампом

Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома после их словесной перепалки в Овальном кабинете, заявила журналистка Fox News Джеки Хайнрих.
Она уточнила, что Зеленский не ушел сам после скандального разговора с американским руководством.
При этом украинцы «умоляли о перезагрузке» встречи, однако получили отказ.
Трампа и его соратников также раздражало, что Зеленский на встрече «пожимал плечами и закатывал глаза».
Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.