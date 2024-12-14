Суббота, 14 декабря, 2024
На главнуюПриметы, астрология, магия, эзотерика

Зеленский за всё ответит, СВО скоро завершится. Таролог Янко предсказала поворотное событие на Украине

Дата публикации

Валерия Мединская

Специальная военная операция на Украине развивается стремительно, российские войска успешно освобождают новые территории, а западные наблюдатели предсказывают скорый коллапс украинской линии фронта. Таролог Галина Янко также прогнозирует существенные изменения на Украине. А соотнесены они будут с возвращением Дональда Трампа к власти в США, заявила она в интервью МК.

По словам Янко, нынешнее положение украинского руководства можно описать как отчаянное. Владимир Зеленский, полностью осознавая масштабы трагедии, испытывает бессонницу и находится в состоянии глубокого стресса. Однако, по мнению экстрасенса, это лишь начало его трудностей. В будущем его ожидают ещё более тяжелые времена, когда он понесёт ответственность за все страдания украинского народа. Его попытки бежать из страны, по словам Янко, блокируются кураторами.

Приход Трампа к власти, согласно предсказанию, значительно усугубит положение Зеленского и его окружения. Трамп, зная о коррупции украинской власти, полностью прекратит финансовую поддержку, отказавшись от сотрудничества с киевской хунтой. Экстрасенс видит Трампа стремящимся к восстановлению дружеских отношений с Россией, что, по её мнению, приведет к радикальным переменам. Россия завершит военную операцию на собственных условиях, начнётся период экономического подъёма, а США под руководством Трампа также ждет расцвет. Во многом на это повлияет сотрудничество с РФ.

Трамп, как опытный бизнесмен, сосредоточен на финансовой выгоде. Он прекрасно понимает позитивные итоги восстановления торговых отношений с Россией, заключает Янко. По её словам, бояться Трампа не стоит, в то время как украинскому руководству следует готовиться к ответу за все совершенные преступления и растраченные средства. В ближайшие недели, до конца января, ожидаются провокации со стороны Украины, но президент Владимир Путин, по мнению экстрасенса, способен справиться с ними.

Как итог — прогноз Галины Янко рисует картину существенных геополитических изменений, где завершение конфликта на Украине происходит на выгодных для России условиях, а восстановление отношений с США при Трампе открывает новые возможности для экономического процветания обеих стран.

Новости рубрики
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Неспокойный месяц. Астролог Володина объяснила, почему в декабре людей будет сильно «штормить»

Особенно сурово на состояние людей будет влиять непростой аспект, связанный с планетой Юпитер.
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Венера перешла в знак Водолея до конца года: наступает период свободной любви

В отношениях захочется лёгкости, дружбы, юношеской романтики...
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Энергетика даты 12.12: как провести этот день правильно

Календарь редко радует нас необычными сочетаниями чисел, которые привлекают внимание любителей эзотерики и нумерологии. Однако 12 декабря 2024 года выделяется.