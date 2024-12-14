Специальная военная операция на Украине развивается стремительно, российские войска успешно освобождают новые территории, а западные наблюдатели предсказывают скорый коллапс украинской линии фронта. Таролог Галина Янко также прогнозирует существенные изменения на Украине. А соотнесены они будут с возвращением Дональда Трампа к власти в США, заявила она в интервью МК.

По словам Янко, нынешнее положение украинского руководства можно описать как отчаянное. Владимир Зеленский, полностью осознавая масштабы трагедии, испытывает бессонницу и находится в состоянии глубокого стресса. Однако, по мнению экстрасенса, это лишь начало его трудностей. В будущем его ожидают ещё более тяжелые времена, когда он понесёт ответственность за все страдания украинского народа. Его попытки бежать из страны, по словам Янко, блокируются кураторами.

Приход Трампа к власти, согласно предсказанию, значительно усугубит положение Зеленского и его окружения. Трамп, зная о коррупции украинской власти, полностью прекратит финансовую поддержку, отказавшись от сотрудничества с киевской хунтой. Экстрасенс видит Трампа стремящимся к восстановлению дружеских отношений с Россией, что, по её мнению, приведет к радикальным переменам. Россия завершит военную операцию на собственных условиях, начнётся период экономического подъёма, а США под руководством Трампа также ждет расцвет. Во многом на это повлияет сотрудничество с РФ.

Трамп, как опытный бизнесмен, сосредоточен на финансовой выгоде. Он прекрасно понимает позитивные итоги восстановления торговых отношений с Россией, заключает Янко. По её словам, бояться Трампа не стоит, в то время как украинскому руководству следует готовиться к ответу за все совершенные преступления и растраченные средства. В ближайшие недели, до конца января, ожидаются провокации со стороны Украины, но президент Владимир Путин, по мнению экстрасенса, способен справиться с ними.

Как итог — прогноз Галины Янко рисует картину существенных геополитических изменений, где завершение конфликта на Украине происходит на выгодных для России условиях, а восстановление отношений с США при Трампе открывает новые возможности для экономического процветания обеих стран.